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НовостиПроисшествия22 июня 2023 13:54

Во Владимирской области ожидается гроза с ветром и градом

Непогода может обрушиться на регион в самое ближайшее время
Алексей КОТМЫШЕВ
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Фото: Михаил ФРОЛОВ

Как сообщает Главное управление МЧС России по Владимирской области, по информации Владимирского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 22 июня с 21.00 ожидается гроза с порывами ветра 15-18 метров в секунду и градом, который пройдет местами. В ночь на 23 июня прогнозируется сильный дождь, а грозы продолжатся до девяти часов утра 23 июня.

Жителей и гостей региона просят быть внимательными и осторожными. В случае возникновения чрезвычайных ситуаций следует звонить по телефонам «01», «101» или «112».