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НовостиПроисшествия22 июня 2023 13:24

В Гороховце ликвидирован пожар в подвале многоквартирного дома

ЧП случилось днем 22 июня на улице Кутузова
Алексей КОТМЫШЕВ
Фото: ГУ МЧС России по Владимирской области

Фото: ГУ МЧС России по Владимирской области

Как сообщает Главное управление МЧС России по Владимирской области, в 12.37 диспетчеры пожарной охраны получили информацию о возгорании, случившемся в доме №9 по улице Кутузова.

Вскоре к пятиэтажке прибыли 16 сотрудников МЧС на четырех машинах. К моменту их приезда из подвала дома шел дым. Вскоре пожарные обнаружили очаг возгорания и ликвидировали пламя на площади 15 квадратных метров.

Из дома было эвакуировано 20 человек, включая пять детей, никто из людей не пострадал.

Причину возгорания устанавливают дознаватели МЧС.