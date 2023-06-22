фото из архива КП

В этом году во Владимире начнется реконструкция малой арены "Торпедо". Из-за высокой стоимости работы решили проводить поэтапно. Как сообщил в своем телеграм-канале губернатор Александр Авдеев, проектно-сметная документация сейчас находится на госэкспертизе. Проект рассчитан на 2 года.

Основные работы включают: строительство западной, восточной и северной трибун с навесами и подтрибунными помещениями, замену мачт освещения, оснащение стадиона билетно-пропускной системой, турникетами и системой видеонаблюдения с функцией распознавания лиц.

После реконструкции на малой арене станет возможным проведение домашних матчей футбольного клуба «Торпедо-Владимир» и участие команд спортивной школы по футболу в ЮФЛ.