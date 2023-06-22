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НовостиОбщество22 июня 2023 12:49

Для желающих поступить в новый медвуз во Владимире проведут день открытых дверей

Алексей СУХОВ
Алексей СУХОВ
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Фото: Алексей БУЛАТОВ

24 июня региональное министерство здравоохранения проводит День открытых дверей для желающих поступить во Владимирский филиал Приволжского исследовательского медицинского университета на специальность «Лечебное дело». Начало мероприятия – в 13.00 в областной филармонии (проспект Ленина, 1).

Будущим абитуриентам и их родителям расскажут о правилах приёма и обучения в медицинском вузе. В рамках дня открытых дверей для ребят пройдут мастер-классы по проведению сердечно-лёгочной реанимации, ультразвукового исследования. У будущих студентов будет возможность поучаствовать в организации химических опытов.

Напомним, что отдел кадров Минздрава области ведёт приём ходатайств от абитуриентов до 10 июля 2023 года. Подробности по телефону: 8(4922)77-85-17.