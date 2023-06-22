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НовостиОбщество22 июня 2023 11:19

Во Владимирской области грузовики проверяют передвижные посты весового контроля

Они работают на территории Александровского района
Алексей КОТМЫШЕВ
Фото: ГКУ "Центр безопасности дорожного движения Владимирской области"

Фото: ГКУ "Центр безопасности дорожного движения Владимирской области"

Как сообщает Центр безопасности дорожного движения Владимирской области, в целях обеспечения сохранности автомобильных дорог в ряде районов региона начали работу подвижные посты весового контроля. В состав группы вошли сотрудники Ространснадзора.

Сейчас посты дежурят в Александровском районе, где из-за наличия большого числа карьеров наиболее остро стоит вопрос разбитых большегрузами дорог. Увы, машины нередко везут песок и щебень с перегрузом.

В случае выявления нарушений владельцев грузовых машин штрафуют на суммы 250 до 400 тысяч рублей. Деньги впоследствии направляют на восстановление разрушенных дорог.