Во Владимирской области грузовики проверяют передвижные посты весового контроля

Фото: ГКУ "Центр безопасности дорожного движения Владимирской области"

Как сообщает Центр безопасности дорожного движения Владимирской области, в целях обеспечения сохранности автомобильных дорог в ряде районов региона начали работу подвижные посты весового контроля. В состав группы вошли сотрудники Ространснадзора.

Сейчас посты дежурят в Александровском районе, где из-за наличия большого числа карьеров наиболее остро стоит вопрос разбитых большегрузами дорог. Увы, машины нередко везут песок и щебень с перегрузом.

В случае выявления нарушений владельцев грузовых машин штрафуют на суммы 250 до 400 тысяч рублей. Деньги впоследствии направляют на восстановление разрушенных дорог.