Владимирский омбудсмен предлагает увеличить возраст участников программы "Молодая семья"

фото предоставлено Уполномоченным по правам человека Владимирской области

21 июня состоялась рабочая встреча Уполномоченного по правам человека во Владимирской области Людмилы Романовой и губернатора Александра Авдеева.

Для поддержки семей в стране действует программа «Молодая семья». Одним из основных условий участия в ней является возраст супругов, который не должен превышать 35 лет.

Омбудсмен отметила, что возраст участника проверяется не только при подаче заявки, но и при назначении субсидии. Поскольку потребность области в федеральных средствах, выделяемых для приобретения жилья молодым семьям, в 2018- 2022 годах удовлетворялась не более чем на 10%, период ожидания получения социальных выплат растягивается на несколько лет. И даже если молодая семья дождалась своей очереди, но на момент получения субсидии кто-то из супругов стал старше 35 лет – из списка молодых семей их исключают. Уполномоченный считает, что это несправедливо.

Людмила Романова призвала активизировать работу по выделению средств федерального бюджета на реализацию программы «Обеспечение жильем молодых семей Владимирской области».

Кроме того, она вышла с инициативой направить предложения в Правительство РФ о рассмотрении вопроса увеличения возраста для участников программы не менее чем на 5 лет, либо использования возрастного критерия для участников программы по одному из супругов (самому младшему), а также не исключать из программы участников, достигших 35-летнего возраста.