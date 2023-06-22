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НовостиОбщество22 июня 2023 9:52

Владимирские общественники собирают книги для жителей новых регионов России

Присоединиться к акции могут все желающие
Виктория СУХОВА
Виктория СУХОВА
фото с сайта мэрии

фото с сайта мэрии

Общественная палата города Владимира инициировала сбор книг на русском языке, которые к началу учебного года будут доставлены в освобожденные территории жителям новых регионов страны. Акция стартовала 22 июня.

Социальную акцию поддержат ведущие некоммерческие организации города Владимира. Также присоединиться к ней могут, организации, трудовые коллективы, неравнодушные жители города.

Для справок необходимо обратиться по телефону 33-05- 18 либо на электронную почту (vl_op33@mail.ru).