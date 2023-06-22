В Муроме парень взял кредит на имя потерявшей телефон пенсионерки

. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Как сообщает отдел информации и общественных связей УМВД России по Владимирской области, в полицию Мурома поступило заявление от 65-летний местной жительницы, которая рассказала, что ей начали поступать требования из банка о погашении кредита, который она никогда не брала.

Оперативники в ходе проверки установили, что кредит на ее имя был взят после того, как женщина потеряла сотовый телефон. По подозрению в мошенничестве был задержан 29-летний парень из числа местных жителей, который дал признательные показания.

По версии следствия, молодой человек нашел телефон, просмотрел смс и понял, что владелица аппарата пыталась взять кредиты в разных банках, оставляя заявки с полными данными. Этим он и воспользовался, оформив на пенсионерку зам в 22 тысячи рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество», на время следствия молодого человека отпустили под подписку о невыезде.