Во Владимирской области нашли еще один очаг птичьего гриппа

20 июня в трупе чайки, найденной на берегу Оки около села Панфилово Муромского района, был обнаружен птичий грипп, сообщает управление Россельхознадзора по Владимирской, Костромской и Ивановской областям.

Это уже третий очаг в регионе за последнее время. Напомним, что первые два были обнаружены в Суздальском и Меленковском районах.

Управление Россельхознадзора информирует все птицеводческие предприятия, чтобы работники проверяли своих птиц.

Вместе с тем пресекается незаконная торговля птицей и мясом птицы в несанкционированных местах, стихийных рынках и ярмарках, а также реализация без ветеринарных сопроводительных документов, в том числе на ярмарках выходного дня.

Обо всех случаях падежа птиц,а также при обнаружении трупов птиц во Владимирской, области, необходимо немедленно сообщить в субъектовые ветеринарные учреждения по телефонам: 8(4922)60-16-29, 8 (4922) 77-16-64. В выходные и праздничные дни круглосуточный дежурный телефон +7 (910) 180-08-68.