Власти Владимирской области должны доработать местный закон о тишине

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В Госдуме не так давно предлагалось обсудить законопроект "О соблюдении тишины и покоя граждан России". Однако в итоге, на федеральном уровне решили, что данный закон избыточен. И этим должны заниматься местные власти.

Как сообщило издание rg.ru, губернаторы регионов должны до конца года доложить в Правительственную комиссию по профилактике правонарушений, как в каждом конкретном регионе усилена защита граждан от шума. Во Владимирской области действует закон о тишине, но планируется, что он будет доработан. В частности, для того, чтобы можно было привлекать нарушителей к ответственности, в 33 регионе должны заключить договоры с МВД.

Там, где эти договоры заключены (а это 58 регионов России), за год выписано штрафов на общую сумму 78,3 миллиона рублей.