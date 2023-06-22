Владимирцы могут присоединиться к всероссийской минуте молчания

. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Администрация города Владимира у себя в телеграм-канале сообщила, что у владимирцев 22 июня в 12.15 есть возможность присоединиться к Всероссийской минуте молчания.

"По всей стране 22 июня в 12.15 на одну минуту жизнь замирает. Минута скорби в память о 27 миллионах граждан, погибших в годы Великой Отечественной войны", написали в мэрии.

Напомним, что 22 июня 1941 года в 12.15 по московскому времени вышло в эфир обращение правительства к гражданам Советского союза о нападении нацистской Германии. В этот момент все граждане страны молча внимали словам радиоэфира. Это мгновение и назвали сейчас "минутой молчания". Акция в 12.15 по московскому времени является символом памяти и скорби о каждом погибшем в годы Великой Отечественной войны, а также всех жертвах тех лет.