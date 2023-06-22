С экс-главы ГИБДД Гороховецкого района взыскали сумму полученных взяток

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Прокуратура Владимирской области сообщила, что с экс-главы ГИБДД ОМВД России по Гороховецкому району через суд взыскали около 83 тысячи рублей. Эта сумма равняется приблизительно размеру полученных им взяток, ставших поводом для уголовного дела.

Само дело уже не только завершено, но по нему уже и вынесено решение суда. Взяточника признали виновным по части 3 статьи 290 УК РФ (получение должностным лицом взятки за незаконные действия (бездействие)).

А началась история в первой декаде 2019 года, когда тогдашний капитан и руководитель районного ГИБДД узнал, что водители филиала ГУП «ДСУ №3 Гороховецкого ДРСУ» ездят на автомобилях с нарушениями правил их эксплуатации и без специальных разрешений. По идее водителей должны были наказать, но предприятие помогло мужчине перевезти бетонные плиты из Вязников до места его стройки в Гороховце. В итоге на нарушения были закрыты глаза. Кроме того, экс-глава ГИБДД получил от фирмы «СМУ-Дондорстрой» за покровительство взятку в виде бесплатного гранитного щебня (21 тонна) и асфальтовой крошки (170,5 тонн).

Суд приговорил мужчину к 4 годам условно с испытательным сроком 3 года и штрафу в 800 тысяч рублей. Кроме того, он был лишен звания капитана полиции.