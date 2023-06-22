В Муроме на новом вантовом мосту через Оку начали укладку асфальтобетона

Укладка асфальтобетона на новом мосту через Оку. Фото: ГК "Автодор"

Как сообщает ГК «Автодор», на новом мосту через Оку, который возводится в рамках строительства трассы М-12 «Москва — Казань», специалисты приступили к укладке асфальтобетона.

Сперва была обеспечена гидроизоляция, после чего начались работы по устройству нижнего слоя, уложили уже более 6000 квадратных метров из 29600 запланированных.

Асфальтобетон такого же типа укладывают в нижнем слое на всех мостах и путепроводах трассы М-12, смесь доставляют на мост специальными машинами, оборудованными котлом-термосом с функциями поддержки заданной температуры и перемешивания.

Дорожники отметили, что особенностью литого асфальтобетона является его водонепроницаемость, что улучшает гидроизоляцию нижней плиты. Кроме того, нет необходимости уплотнять катками такое покрытие.

Кроме прочего, дорожники продолжают монтировать на мосту барьеры и перила, красят конструкции пролетов, пилонов и прочих строений.

В августе должны завершить укладку асфальтобетона на всем протяжении моста в 1,4 километра, а уже в сентябре ГК «Автодор» обещает открыть движение машин из Москвы до Арзамаса, а проще говоря. Таким образом, во Владимирской области трасса М-12 окажется открыта на всем своем протяжении.