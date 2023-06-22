Во Владимире на пожаре в доме на улице Студенческой эвакуировали 15 человек

Фото: ГУ МЧС России по Владимирской области

Как сообщает Главное управление МЧС России по Владимирской области, в 20.21 диспетчеры пожарной охраны приняли сигнал о том, что в доме №2 по улице Студенческая происходит пожар.

На место выехали 22 сотрудника МЧС на шести пожарных машинах. К моменту их приезда в подъезде дома было много дыма. Из здания эвакуировали 15 человек, включая двоих детей, к счастью, никто из людей не погиб и не пострадал.

Пожарные обнаружили очаг возгорания и вскоре ликвидировали пламя, общая выгоревшая площадь составила 18 квадратных метров.

Причину пожара устанавливают дознаватели МЧС.