Во Владимире почтили память погибших в Великой Отечественной войне

фото из телеграм-канала Дмитрия Наумова

22 июня - одна из самых скорбных дат в истории нашей страны. В этот день в 1941 году ровно в 4.00 началась Великая Отечественная война. 1418 дней наши предки самоотверженно боролись за мир и свободу.

Губернатор Александр Авдеев, мэр Дмитрий Наумов, представители общественных организаций встретили утро на мемориале Великой Отечественной войны Князь-Владимирского кладбища. Они почтили память воинов, павших за Отечество, жертв блокадного Ленинграда, замученных узников гитлеровских концлагерей и всех и соотечественников, чьи жизни унесла самая кровавая война в истории человечества.

«Советский народ совершил Подвиг, равного которому не знает история. Наше старшее поколение освободило свою Родину и порабощённые Гитлером страны Европы, остановила шествие нацистских захватчиков по всему миру. Вечная слава и вечная память нашим родителям, бабушкам и дедам, спасшим человечество от коричневой чумы!» - написал в своем телеграм-канале Александр Авдеев.