В Александрове осужден мужчина, бросивший гранату в парке «Сосенки»

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Как сообщает прокуратура Владимирской области, Александровский городской суд вынес обвинительный приговор по факту покушения на убийство двух и более лиц и незаконного ношения гранаты марки «РГД-5».

Обвинение поддерживал заместитель областного прокурора Андрей Жугин.

Судом установлено, что 25 апреля минувшего года пьяный александровец пришел в парк «Сосенки», и на улице Фабрики Калинина поссорился с посетителями и бросил гранату в группу людей, которыми оказались сотрудники местной администрации и МУП «Горстройзаказчик», наблюдавшие за ходом благоустройства парка.

В результате пять человек получили различные травмы. К счастью, все они остались живы благодаря вовремя подоспевшим врачам.

Как выяснилось. Гранату 38-летний александровец купил у неизвестного гражданина на вокзале в Краснодаре и хранил у себя дома. С учетом всех обстоятельств суд признал мужчину виновным и приговорил к 10 годам колонии строгого режима с одним годом ограничения свободы и штрафом в 50 тысяч рублей.

Приговор в законную силу не вступил.