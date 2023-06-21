В Меленках прокуратура добивается сноса аварийного дома на улице Лесная

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Как сообщает прокуратура Владимирской области, надзорным ведомством Меленковского района проведена проверка соблюдения требований жилищного законодательства.

В ходе проверки установлено, что в 2017 году дом №10 по улице Лесная был признан аварийным и подлежащим сносу. Всех жильцов расселили еще в 2021 году, но с тех пор здание стоит открытым, что может привести к опасным последствиям для тех, кто захочет побывать внутри.

В прокуратуре также отметили, что внешний вид аварийного дома ухудшает внешний облик города.

В связи с этими фактами прокуратура обратилась в Меленковский районный суд, потребовав обязать администрацию произвести снос старого дома. Суд требование прокуратуры удовлетворил.

Фактическое исполнение судебного решения находится на прокурорском контроле.