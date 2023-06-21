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НовостиПроисшествия21 июня 2023 12:52

Во Владимире частично разрушилась пешеходная лестница у Дмитриевского Собора

Жители города обнаружили, что на площадке имеется крупная дыра
Алексей КОТМЫШЕВ
Фото: администрация города Владимира

Фото: администрация города Владимира

Как сообщили горожане в социальных сетях, лестница, ведущая от Дмитриевского Собора к улице Урицкого, имеет серьезные дефекты. В частности, на верхней площадке образовалась довольно крупная дыра, в которую вполне можно провалиться.

В администрации города Владимира рассказали, что о проблеме знают, и уже 21 июня специалисты должны приступить к ремонту пострадавшей лестницы. В мэрии уточнили, что речь идет о текущих ремонтных работах. Всему виной изношенность пролетов.

Днем 21 июня проход на лестницу закрыли с обеих сторон, пока ее не приведут в порядок.