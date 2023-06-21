В Александрове стартовал форум "Регион меняет люди"

Фото с сайта Правительства Владимирской области.

В Александрове проходит областной молодёжный форум «Регион меняют люди». Как сообщили в Правительстве Владимирской области, в нем принимают участие 150 молодых лидеров из 33 региона и подшефного региону Докучаевска.

«Вы, образованные, творческие, неравнодушные, дружные – будущее нашей области. Совершенствуйтесь, развивайтесь, готовьтесь принимать эстафету у старшего поколения!» – обратился к участникам форума через свои социальные сети Губернатор Александр Авдеев.

На открытии форума ребят поприветствовали заместитель министра образования и молодёжной политики Владимирской области Елена Янина, глава администрации Александровского района Анна Кузнецова и центральный модератор программы «Голос поколения. Регионы» Евгений Нилов.

В программу форума входят 4 тематических трека: «Сотрудничество в современных условиях», «Клиентоцентричность», «Проектная работа» и «Развитие мышления». С участниками встречаются эксперты федерального уровня. Завершится он большим праздничным концертом, посвящённым Дню молодёжи, 24 июня.