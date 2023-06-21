В Гусь-Хрустальном 22 июня пройдет велопробег по местам расположения госпиталей

Фото из телеграм-канала Правительства Владимирской области.

В День памяти и скорби в Гусь-Хрустальном пройдет традиционный велопробег по местам расположения военных госпиталей. Открытие акции состоится в символические 4 часа утра у храма Александра Невского и Даниила Московского. Старт пробега - в 4.15.

В годы Великой Отечественной войны в Гусь-Хрустальном были развернуты несколько госпиталей для лечения и реабилитации бойцов. В них спасли тысячи жизней. О подвиге медиков и солдат Великой Отечественной войны и вспомнят участники велопробега.

Маршрут следования: улица Интернациональная, 50 – улица Калинина, 1 – улица Менжинского, 1 - проспект 50-летия Советской власти, монумент «Вечный огонь» - улица Интернациональная, 50. На каждой из остановок будет организован экскурс в историю объектов.