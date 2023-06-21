24 июня центр Владимира перекроют на 8 часов из-за дня молодежи

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Во время проведения Дня молодежи во Владимире 24 июня с 14.30 до 22.30 будет перекрыт центр города. Улицы Большая Московская и Большая Нижегородская на участке от улицы Гагарина до площади Фрунзе станут недоступны для всех видов транспорта.

Транспорт будет направлен в объезд по улицам Студеная Гора, Дзержинского, Луначарского, Усти-на-Лабе, 2-й Никольской, Княгининской, Никитской, Гагарина, Лыбедской магистрали.

Автобусные маршруты №№12С, 15, 22, 25, 26С и 28 проследуют в объезд Соборной площади через улицу Гагарина, по Лыбедской магистрали и далее по обычному маршруту.

Троллейбусные маршруты:

№ 1 - ул. Фатьянова - ул. В. Дуброва - пр-кт Ленина - ул. Гагарина - Центральный рынок - Центральный парк - ул. П. Осипекно - ДК Молодежи - Плавательный бассейн - ВХЗ - ул. Добросельская - театр «Разгуляй».

№ 5 - ул. Фатьянова - ул. В. Дуброва - пр-кт Ленина - ул. Гагарина - Центральный рынок - Центральный парк - ул. П. Осипекно - ДК Молодежи - ул. Каманина - Вокзал».

Остальные маршруты общественного транспорта следуют без изменений.