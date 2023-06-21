Владимирские тяжелоатлеты завоевали 12 медалей на чемпионате России

Алексей Сипач в центре.

Владимирская школа тяжелой атлетики снова проявила себя с самой яркой стороны. Тяжелоатлеты из 33 региона завоевали 12 медалей чемпионата России, который прошел в городе Новый Уренгой на днях.

Как сообщили в пресс-службе Правительства Владимирской области, один из самых известных владимирских тяжелоатлетов Алексей Ловчев завоевал две золотые медали. Помимо него успеха добились Артур Бабаян, который завоевал две серебряные медали и одну золотую медаль, а также три девушки - Любовь Мышова, Полина Андреева и Александра Козлова. Все девушки завоевали бронзовые медали. Тренер всех трех спортсменок - олимипйиский чемпион Павел Викторович Кузнецов.