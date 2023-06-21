Телефонные мошенники чуть не украли у 62-летнего владимирца 6,7 миллиона рублей

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Во Владимире предотвращен очередной случай телефонного мошенничества. У 62-летнего мужчины чуть не украли со счетов 6,7 миллиона рублей.

Как сообщили в пресс-службе областного УМВД, мужчине позвонил незнакомец и, представившись сотрудником банка, сообщил, что некто пытается похитить его деньги. Звонивший посоветовал мужчине перевести сбережения на «безопасный счёт», который якобы уже открыт на его имя.

Далее с подменного номера банка пришло смс с кодом для подтверждения входа в личный кабинет. Он назвал полученные цифры собеседнику, после чего злоумышленник, получив доступ к онлайн-банку, похитил деньги. Спасти миллионы удалось лишь благодаря своевременному обращению в полицию.

Следователи оперативно получили судебное решение на блокировку банковского счёта получателя крупной суммы. Деньги вернули потерпевшему. Кстати, счет принадлежал 18-летнему юноше из Ивановской области, который понятия не имел о своей причастности к преступной схеме. Ему за пять тысяч предложили подзаработать, оформив на себя банковскую карту без привязки телефонного номера, а после передав управление ей неизвестному.