Владимир
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайтеСпецпроекты КП-Владимир
Еще
Радио
Владимир
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайтеСпецпроекты КП-Владимир
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Владимир
+17°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия21 июня 2023 9:15

Телефонные мошенники чуть не украли у 62-летнего владимирца 6,7 миллиона рублей

Алексей СУХОВ
Алексей СУХОВ
.

.

Фото: Мария ЛЕНЦ

Во Владимире предотвращен очередной случай телефонного мошенничества. У 62-летнего мужчины чуть не украли со счетов 6,7 миллиона рублей.

Как сообщили в пресс-службе областного УМВД, мужчине позвонил незнакомец и, представившись сотрудником банка, сообщил, что некто пытается похитить его деньги. Звонивший посоветовал мужчине перевести сбережения на «безопасный счёт», который якобы уже открыт на его имя.

Далее с подменного номера банка пришло смс с кодом для подтверждения входа в личный кабинет. Он назвал полученные цифры собеседнику, после чего злоумышленник, получив доступ к онлайн-банку, похитил деньги. Спасти миллионы удалось лишь благодаря своевременному обращению в полицию.

Следователи оперативно получили судебное решение на блокировку банковского счёта получателя крупной суммы. Деньги вернули потерпевшему. Кстати, счет принадлежал 18-летнему юноше из Ивановской области, который понятия не имел о своей причастности к преступной схеме. Ему за пять тысяч предложили подзаработать, оформив на себя банковскую карту без привязки телефонного номера, а после передав управление ей неизвестному.