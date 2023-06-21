Строительство Рпенского проезда во Владимире вывели на улицу Юбилейную

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Продолжается строительство Рпенского проезда. И дорожники уже вышли к улице Юбилейной. Они уложили асфальтобетонное покрытие дороги, установили бортовой камень, в ближайшее время проезд свяжут с Юбилейной, которая далее выходит на Суздальский проспект, улицу Растопчина и федеральную трассу М-7 «Волга».

Как сообщили в Правительстве Владимирской области, планируемые сроки завершения строительства этого масштабного объекта – IV квартал 2023 года. После этого жители микрорайона Доброе, наконец-то, смогут получить альтернативу улице Добросельской. Жители спального района смогут по дороге-дублеру выезжать на улицу Мира.

Напомним, что дорога строится в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги». Изначально у подрядчика возникли проблемы с соблюдением сроков строительства. Однако сейчас он идет даже с небольшим опережением графика.