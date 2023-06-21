Начальник управления по работе со СМИ в мэрии Владимира Александр Карпилович ушел со своего поста

Фото с сайта администрации города Владимира.

Многолетний руководитель владимирского управления по работе с общественностью и СМИ администрации города Владимира Александр Карпилович покидает свой пост. 21 июня он официально уволился из мэрии.

Александр Карпилович занимал этот пост с 2012 года. С того времени он являлся рупором администрации, выражая позицию тогдашнего руководителя городом Андрея Шохина. Последний с прошлого года перебрался в Совет Федерации, а городом стал управлять Дмитрий Наумов. Сам Александр Карпилович в интервью владимирским СМИ заявил, что переходит на новое место работы. Однако куда точно, пока не называется.

Управление по работе с общественностью и СМИ в данный момент с приставкой и.о. возглавил Игорь Ефремов, который ранее был заместителем Александра Карпиловича, а до этого работал главным редактором газеты "Владимирские Ведомости" и пресс-секретарем губернатора Николая Виноградова.