В Коврове местный житель украл у спящего приятеля строительные инструменты

. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Как сообщает отдел информации и общественных связей УМВД России по Владимирской области, следователи полиции Коврова завершили расследование уголовного дела по факту трех краж. Фигурантом по нему проходит 47-летний ковровчанин.

По версии следствия, в марте мужчина пришел к в гости к приятелю, а когда тот уснул, сложил в чемоданы его строительные инструменты и ушел. Часть из них он потом продал неустановленным людям, а другую часть удалось найти и изъять у него дома.

Этот же ковровчанин обвиняется в краже двух велосипедов. Первый он стащил с лестничной клетки многоквартирного дома, второй увел от супермаркета.

Примечательно, что первый велосипед до дома мужчина доставил без помех, а во втором случае у квартиры его уже поджидали полицейские.

Оба велосипеда возвратили хозяевам, сумма ущерба от всех трех краж составила 45 тысяч рублей.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено на рассмотрение в Ковровский городской суд. Сам ковровчанин вину признал.