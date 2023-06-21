В Коврове местный житель украл у спящего приятеля строительные инструменты

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Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
Как сообщает отдел информации и общественных связей УМВД России по Владимирской области, следователи полиции Коврова завершили расследование уголовного дела по факту трех краж. Фигурантом по нему проходит 47-летний ковровчанин.
По версии следствия, в марте мужчина пришел к в гости к приятелю, а когда тот уснул, сложил в чемоданы его строительные инструменты и ушел. Часть из них он потом продал неустановленным людям, а другую часть удалось найти и изъять у него дома.
Этот же ковровчанин обвиняется в краже двух велосипедов. Первый он стащил с лестничной клетки многоквартирного дома, второй увел от супермаркета.
Примечательно, что первый велосипед до дома мужчина доставил без помех, а во втором случае у квартиры его уже поджидали полицейские.
Оба велосипеда возвратили хозяевам, сумма ущерба от всех трех краж составила 45 тысяч рублей.
Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено на рассмотрение в Ковровский городской суд. Сам ковровчанин вину признал.