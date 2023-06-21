В Муроме водителя приговорили к колонии за ДТП с погибшими медработниками

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Как сообщает Объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции Владимирской области, 20 июня Муромским городским судом вынесен обвинительный приговор по уголовному делу, возбужденному по факту нарушения нетрезвым водителем правил дорожного движения, повлекших гибель двух лиц.

Об этом резонансном ДТП мы писали ранее — пьяный водитель «Шевроле» врезался в служебную «Ладу» сотрудников Муромской городской больницы №3. В результате погибли женщина-медработник и водитель «Лады», а его беременная супруга, ехавшая с ними, получила серьезные травмы и долго лечилась. К сожалению, ребенка врачам сохранить не удалось.

Судом установлено, что пьяный водитель нарушил правила дорожного движения и выехал на встречную полосу, что и послужило причиной ДТП. Сам подсудимый вину признал полностью и активно способствовал раскрытию преступления.

С учетом того, что виновный возместил родным погибших моральный вред в добровольном порядке, возместил затраты на похороны и принес извинения, а также с учетом состояния его здоровья и учитывая мнения потерпевших, не настаивавших на строгом наказании, суд приговорил водителя к 8 годам колонии общего режима с лишением права управления транспортом на 2 года 6 месяцев.

Приговор в законную силу не вступил.