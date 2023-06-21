Глава Минздрава Артем Осипов подтвердил, что хотел изъять ребенка из семьи

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Мы уже писали о том, что региональный Минздрав потребовал изъять ребенка-инвалида у многодетной матери из-за проблем с лекарствами. Глава ведомства Артем Осипов подтвердил этот факт.

«Как следует из сообщения в сети «Интернет», ребенок, который находится в особой социальной группе (ребенок – инвалид), не получает выписанный ему лекарственный препарат, а также не обеспечен указанным препаратом родителями за счет ежемесячной денежной выплаты. Учитывая, что родители не заботятся о его здоровье, причиняют вред его физическому и психическому здоровью, намеренно не обеспечивая его необходимым и предоставленным ему льготным лекарственным препаратом, в целях защиты прав и законных интересов несовершеннолетнего министерство здравоохранения Владимирской области просит рассмотреть вопрос об отобрании ребенка-инвалида у родителей, поскольку ими создается непосредственная угроза умышленного причинения вреда его здоровью систематическим необеспечением необходимым лекарственным препаратом», – цитирует "Чеснок" текст документа, отправленного в органы опеки.

Артем Осипов сослался на Семейный кодекс РФ, по которому он был обязан сообщить в органы опеки об угрозе жизни и здоровью ребенка. При этом в Минздраве не признали факт не предоставления ребенку-инвалиду льготного лекарства.