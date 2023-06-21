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НовостиОбщество21 июня 2023 5:47

Глава Минздрава Артем Осипов подтвердил, что хотел изъять ребенка из семьи

Чиновник сослался на то, что мальчик находится под «угрозой причинения вреда здоровью»
Виктория СУХОВА
Виктория СУХОВА
фото регионального Правительства

фото регионального Правительства

Мы уже писали о том, что региональный Минздрав потребовал изъять ребенка-инвалида у многодетной матери из-за проблем с лекарствами. Глава ведомства Артем Осипов подтвердил этот факт.

«Как следует из сообщения в сети «Интернет», ребенок, который находится в особой социальной группе (ребенок – инвалид), не получает выписанный ему лекарственный препарат, а также не обеспечен указанным препаратом родителями за счет ежемесячной денежной выплаты. Учитывая, что родители не заботятся о его здоровье, причиняют вред его физическому и психическому здоровью, намеренно не обеспечивая его необходимым и предоставленным ему льготным лекарственным препаратом, в целях защиты прав и законных интересов несовершеннолетнего министерство здравоохранения Владимирской области просит рассмотреть вопрос об отобрании ребенка-инвалида у родителей, поскольку ими создается непосредственная угроза умышленного причинения вреда его здоровью систематическим необеспечением необходимым лекарственным препаратом», – цитирует "Чеснок" текст документа, отправленного в органы опеки.

Артем Осипов сослался на Семейный кодекс РФ, по которому он был обязан сообщить в органы опеки об угрозе жизни и здоровью ребенка. При этом в Минздраве не признали факт не предоставления ребенку-инвалиду льготного лекарства.