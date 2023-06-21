В Селивановском районе появился лагерь для пенсионеров

фото регионального Правительства

В Селивановском районе развернули пенсионерский лагерь. Как сообщает региональное Правительство, там все как в детской смене: насыщенная программа, много прогулок, коллектив сверстников, ежедневная гимнастика, игры, экскурсии и мастер-классы.

Отдыхающими в лагере стали ветераны Селивановского РАЙПО. Они подчеркивают, что программа встреч была насыщенной, познавательной, интересной и незабываемой.

Работа лагеря для пожилых была организована в рамках мероприятий регионального проекта «Старшее поколение» нацпроекта «Демография».