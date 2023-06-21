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НовостиОбщество21 июня 2023 5:36

В Селивановском районе появился лагерь для пенсионеров

Работа лагеря организована в рамках регионального проекта «Старшее поколение»
Виктория СУХОВА
Виктория СУХОВА
фото регионального Правительства

фото регионального Правительства

В Селивановском районе развернули пенсионерский лагерь. Как сообщает региональное Правительство, там все как в детской смене: насыщенная программа, много прогулок, коллектив сверстников, ежедневная гимнастика, игры, экскурсии и мастер-классы.

Отдыхающими в лагере стали ветераны Селивановского РАЙПО. Они подчеркивают, что программа встреч была насыщенной, познавательной, интересной и незабываемой.

Работа лагеря для пожилых была организована в рамках мероприятий регионального проекта «Старшее поколение» нацпроекта «Демография».