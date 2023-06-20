В Камешковском районе создадут службу поддержки несовершеннолетних беременных

Фото с сайта Правительства Владимирской области.

Проекты комплексного центра социального обслуживания населения Юрьев-Польского района и Камешковского социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних вошли в число победителей конкурса, который провёл Фонд поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Всего на него поступило около 150 заявок из 49 регионов страны, в том числе 7 – из Владимирской области.

Как сообщает Правительство Владимирской области, социальный проект «Домашний микрореабилитационный центр «Сияние» комплексного центра Юрьев-Польского района направлен на улучшение качества жизни детей-инвалидов, детей с ограниченными возможностями и их семей. Проект позволит создать реабилитационное пространство на дому, вовлечёт родителей и ближайшее окружение семьи в коррекционно-развивающий процесс. На средства гранта в размере более 2,2 млн рублей будут внедрены технологии «мобильная бригада», арт-терапия, обучение и дистанционная поддержка родителей.

Второй проект-победитель – «Мама 18 минус» Камешковского социально-реабилитационного центра. Грант в размере 1,8 млн рублей позволит создать службу социально-психологической поддержки беременным несовершеннолетним и юным мамам, открыть пункт проката предметов первой необходимости и подготовить девушек к самостоятельной жизни с маленьким ребёнком на руках.