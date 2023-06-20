Еще более 20 жителей Владимирской области отправились в зону СВО

фото регионального Правительства

20 июня у Дома культуры молодежи во Владимире прошла очередная отправка добровольцев в учебные подразделения Минобороны. В учебные части отправили более 20 бойцов. Слова напутствия им сказали военный комиссар Владимирской области Юрий Гусаров, министр региональной безопасности Сергей Полузин, волонтёры, священнослужители, представители ветеранских организаций, родные и друзья.

«Военнослужащие отправляются в учебные части с целью пополнения своих знаний, умений и навыков, уверен, обучение пройдет успешно. Там же они будут распределены по подразделением с возможным отправлением в зону спецоперации. Желаю им здорового боевого духа, осмотрительности и военной удачи, с нами правда, и поэтому мы все уверены в том, что наши бойцы вернуться с победой», - напутствовал бойцов Сергей Полузин.