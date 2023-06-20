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НовостиОбщество20 июня 2023 12:57

Полицейские начали проверку по конфликту в парке "Добросельский"

По результатам проверки будет принято процессуальное решение
Виктория СУХОВА
Виктория СУХОВА
Скрин с видео из группы Подслушано во Владимире

Скрин с видео из группы Подслушано во Владимире

Владимирские полицейские начали проверку конфликта, который произошел вечером 19 июня в парке "Добросельский".

Напомним, в сети появилось видео, где видно и слышно, что мужчина прогоняет подростка и выбивает из его рук телефон. Мальчик пытается возразить, используя нецензурную брань, за что получает по шее. В мэрии сообщили, что проводят собственную проверку.

«Сообщений или заявлений о данном факте в органы внутренних дел от граждан не поступало. Данная информация в установленном порядке зарегистрирована в УМВД России по городу Владимиру. Назначено проведение проверки. Сотрудниками полиции проводятся мероприятия по установлению всех обстоятельств инцидента. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», - сообщили в региональном УМВД.