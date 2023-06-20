Владимирец сообщил об опасном предмете в гостинице, чтобы выманить из нее девушку

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Утром 18 июня неизвестный позвонил на телефон одной из гостиниц Владимира и сообщил, что в помещении якобы находится опасный предмет. На место были направлены наряды полиции. Всех людей из гостиницы эвакуировали.

После обследования здания, в том числе с привлечением кинологических нарядов полиции, поступившая информация не подтвердилась. Опасных предметов в гостинице обнаружено не было.

Сотрудники УМВД России по Владимирской области во взаимодействии с коллегами из городского Управления МВД России и регионального УФСБ России в течение нескольких часов установили личность и местонахождение звонившего. Им оказался 22-летний житель Владимира.

Молодой человек пояснил, что в гостинице находилась девушка, к которой он испытывал симпатию. Девушка отказывалась выйти и встретиться, поэтому он решил организовать встречу, воспользовавшись таким способом.

Возбуждено уголовное дело по статье «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма». Мужчина находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.