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НовостиОбщество20 июня 2023 12:05

Владимирские врачи нашли у подростка патологию, встречающуюся у младенцев

Девочке сделали операцию, ее жизни ничего не угрожает
Виктория СУХОВА
Виктория СУХОВА
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Фото: Иван МАКЕЕВ

Врачи Областной детской клинической больницы прооперировали подростка с патологией, в 90% случаев встречающейся у детей до года.

16-летнюю девочку привезли в ОДКБ на скорой. Подросток поступил в больницу с жалобами на сильные боли в животе, многократную рвоту и вялость. Девочку госпитализировали по экстренным показаниям с подозрением на кишечную непроходимость.

В ходе срочной операции врачи хирургического отделения выявили два многоцилиндровых инвагината ( внедрение одной части кишки в другую, в результате которого развивается кишечная непроходимость). Врачам удалось провести расправление обоих инвагинатов. В составе одного из них обнаружена опухоль, которая была удалена. В настоящее время девочка выписана домой и чувствует себя хорошо.