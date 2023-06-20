Владимирские врачи нашли у подростка патологию, встречающуюся у младенцев

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Врачи Областной детской клинической больницы прооперировали подростка с патологией, в 90% случаев встречающейся у детей до года.

16-летнюю девочку привезли в ОДКБ на скорой. Подросток поступил в больницу с жалобами на сильные боли в животе, многократную рвоту и вялость. Девочку госпитализировали по экстренным показаниям с подозрением на кишечную непроходимость.

В ходе срочной операции врачи хирургического отделения выявили два многоцилиндровых инвагината ( внедрение одной части кишки в другую, в результате которого развивается кишечная непроходимость). Врачам удалось провести расправление обоих инвагинатов. В составе одного из них обнаружена опухоль, которая была удалена. В настоящее время девочка выписана домой и чувствует себя хорошо.