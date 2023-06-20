Во Владимире ремонтируют депо на улице Гастелло

фото с сайта городской администрации

20 июня глава города Владимира Дмитрий Наумов проверил ход работ по ремонту депо № 2 «Владимирпассажиртранса» на улице Гастелло, 11.

Уже отремонтирован ряд ремонтных боксов и покрасочная, котельная, проведена замена распашных ворот депо, заменены оконные блоки помещений, отремонтированы смотровые канавы и периметр здания. В депо появились оборудованные бытовые помещения, раздевалки, отремонтирован медицинский кабинет, где будут проходить предрейсовые осмотры водителей.

На июль-август поэтапно запланировано проведение кровельных работ, очистка периметра от насаждений и установка видеокамер, ямочный ремонт асфальтового покрытия, а также установка автомойки.

Одновременно с ремонтом приобретается технологическое оборудование и спецтехника для организации ремонта подвижного состава, в том числе автомобиль техпомощи «Урал», вилочный автопогрузчик, подъёмники, сварочное оборудование, пневматический инструмент, оборудование для мойки подвижного состава.

Напомним, что расширение производственных площадей потребовалось из-за обновления подвижного состава. В этом году запланировано приобретение в лизинг 100 новых автобусов. Поставка первой партии из 30 ЛиАЗов ожидается уже к концу июня.