Администрация Суздальского района нашла подрядчика, который построит школу на 1200 мест

фото из группы администрации Суздальского района в ВКонтакте

15 июня в администрации Суздальского района состоялось подписание муниципального контракта по строительству школы в Суздале на 1200 мест. Работы будет выполнять ООО "Стройцентр", имеющее большой опыт в строительстве таких крупных объектов.

Как сообщает администрация района, руководителям компании была показана презентация объекта, а также произведен выезд и осмотр будущей строительной площадки. Глава администрации района Алексей Сараев обсудил с подрядчиками вопросы по организации строительства, проектно-архитектурные решения, варианты размещения строителей.

Напомним, что строительство школы обойдется в чуть более 2 миллиардов рублей. Школа будет двухэтажной.. В здании будут расположен интернат на 100 мест, актовый зал на 1 200 мест, столовая с буфетом на 625 мест, тир и спортзал с двумя бассейнами.

Компания приступит к строительным работам в ближайшее время. По контракту срок завершения строительства школы - декабрь 2024 года.