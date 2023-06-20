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НовостиОбщество20 июня 2023 11:28

Администрация Суздальского района нашла подрядчика, который построит школу на 1200 мест

Окончание строительства намечено на декабрь 2024 года
Виктория СУХОВА
Виктория СУХОВА
фото из группы администрации Суздальского района в ВКонтакте

фото из группы администрации Суздальского района в ВКонтакте

15 июня в администрации Суздальского района состоялось подписание муниципального контракта по строительству школы в Суздале на 1200 мест. Работы будет выполнять ООО "Стройцентр", имеющее большой опыт в строительстве таких крупных объектов.

Как сообщает администрация района, руководителям компании была показана презентация объекта, а также произведен выезд и осмотр будущей строительной площадки. Глава администрации района Алексей Сараев обсудил с подрядчиками вопросы по организации строительства, проектно-архитектурные решения, варианты размещения строителей.

Напомним, что строительство школы обойдется в чуть более 2 миллиардов рублей. Школа будет двухэтажной.. В здании будут расположен интернат на 100 мест, актовый зал на 1 200 мест, столовая с буфетом на 625 мест, тир и спортзал с двумя бассейнами.

Компания приступит к строительным работам в ближайшее время. По контракту срок завершения строительства школы - декабрь 2024 года.