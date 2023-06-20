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НовостиОбщество20 июня 2023 10:48

Во Владимире в парке "Добросельский" мужчина выбил из рук подростка телефон и толкнул

Видео конфликта попало в интернет
Виктория СУХОВА
Виктория СУХОВА
скрин с видео из группы Подслушано во Владимире

скрин с видео из группы Подслушано во Владимире

Вечером 19 июня в парке "Добросельский" между подростком и мужчиной произошел конфликт, который засняли владимирцы, а потом выложили в интернет.

На видео видно и слышно, что мужчина прогоняет подростка и выбивает из его рук телефон. Мальчик пытается возразить, используя нецензурную брань, за что получает по шее.

Очевидцы предположили, что мужчина является охранником парка, однако на видео видно, что он одет в обычную одежду, а не в форму.

Отреагировала на видео и городская администрация. В мэрии пояснили, что сейчас проводится служебная проверка.

«У парка заключен договор с ЧОО «Ирбис». По данному факту ведется служебная проверка с привлечением ответственных сторон: администрации Центрального парка культуры и отдыха, ЧОО «Ирбис» и мамы подростка», - отметили в мэрии.