Во Владимирской области росгвардейцы изъяли 491 единицу оружия

фото предоставлено пресс-службой регионального управления Росгвардии

На учете в подразделениях лицензионно-разрешительной работы регионального Управления Росгвардии состоит около 30 тысяч владельцев оружия, получивших разрешение на хранение и ношение оружия. В их пользовании находится свыше 45 тысяч единиц оружия.

По итогам 5 месяцев росгвардейцы совместно с органами внутренних дел провели 2879 проверок, в ходе которых было выявлено 287 нарушений. К административной ответственности привлечено 287 человек, аннулировано 185 лицензий и разрешений. Кроме того, за допущенные нарушения изъято 491 единиц гражданского оружия и 2543 штук боеприпасов, в органы внутренних дел гражданами добровольно сдано 4 единицы оружия.

Напоминаем, что в случае добровольной сдачи незаконно хранящегося оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств, предусмотрено освобождение от уголовной и административной ответственности. При этом граждане имеют возможность получить денежное вознаграждение.