Раненым бойцам из Владимирской области передали бытовую технику

фото регионального Правительства

В войсковую часть, где проходят реабилитацию после ранений прибывшие из зоны СВО бойцы Владимирской области, передан очередной груз с дополнительной помощью.

По поручению главы региона Александра Авдеева в часть отправлены, в частности: стиральные машины, кулеры, бойлер, машинки для стрижки волос, микроволновки.

Груз собран при участии Правительства Владимирской области, регионального минздрава, администрации города Гусь-Хрустального, МУП "Водоканал" Гусь-Хрустального и неравнодушных жителей региона.

«Этот груз для войсковой части, для выздоравливающих бойцов - наш вклад в общую Победу, в которой мы уверены», - отметил начальник управления по работе с обращениями граждан администрации губернатора области Сергей Наумов.