За неделю во Владимирской области коронавирус подтвержден у 45 человек

. Фото: Олег ЗОЛОТО

Региональным Управлением Роспотребнадзора ведется мониторинг заболеваемости коронавирусом. Показатель заболеваемости снизился по сравнению с предыдущей неделей на 14,3% .

За прошлую неделю в регионе подтверждено 45 случаев заболевания ковидом. 11 случаев во Владимире, по 7 случаев в Муромском и Ковровском районах, 5 заболевших в Гусь-Хрустальном районе, 4 - в Кольчугинском районе, по 3 случая в Гороховецком и Селивановском районах, по 1 заболевшему в Александровском, Юрьев-Польском, Камешковском, Меленковском и Суздальском районах.

91,5% случаев протекали в форме острой респираторной инфекции; 8,5% случаев выявлены активно без наличия симптомов (самостоятельное обследование; обследование контактных; обследование перед госпитализацией и тп).