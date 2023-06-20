В Александровском районе обокрали доброго водителя-дальнобойщика

. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Как сообщает отдел информации и общественных связей УМВД России по Владимирской области, в полицию Александрова на днях обратился житель Краснодарского края, работающий водителем-дальнобойщиком.

Гость региона рассказал, что приехал в райцентр с товаром, который ему помог разгрузить незнакомый мужчина. В ходе беседы незнакомец пожаловался шоферу, что ему негде ночевать, водитель сжалился и пригласил его на ночлег к себе в кабину.

Утром шофер проснулся и обнаружил, что его знакомец пропал, а вместе с ним пропало 15 тысяч рублей.

Оперативникам удалось вычислить подозреваемого, которым оказался 48-летний житель Струнино. После задержания он сознался в краже и объяснил, что деньги успел потратить.

По данному факту возбуждено уголовное дело, подозреваемого проверяют на причастность к другим похожим преступлениям.