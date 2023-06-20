В Муроме местный житель попался на покупке и продаже шпионской видеокамеры

. Фото: Евгения ГУСЕВА

Как сообщает прокуратура Владимирской области, Муромская городская прокуратура утвердила обвинительное заключение и направила в суд уголовное дело по факту незаконного приобретения и сбыта специального технического средства, предназначенного для негласного получения информации.

По версии следствия, в марте 2021 года муромлянин купил через интернет-магазин электронные часы-будильник, в которые была вмонтирована скрытая камера. Сам мужчина объяснил, что желал установить шпионский будильник в арендованной комнате в Москве, чтобы узнать, кто туда входит в его отсутствие.

Спустя год за ненадобностью он продал его через сайт объявлений, но был задержан.

Как выяснилось, муромлянин уже не впервые попадает под следствие по этой статье. Как сообщалось ранее, это именно он купил солнцезащитные очки со скрытой камерой, чтобы следить за супругой. Тогда ему требовались доказательства для суда по поводу спора о ребенке.

В тот раз мужчину задержали полицейские, которые откликнулись на его объявление и устроили проверочную закупку.

Уголовное дело предстоит рассматривать Муромскому городскому суду.