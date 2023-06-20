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НовостиОбщество20 июня 2023 7:27

Владимир стал лидером по числу смертей за май

В последний весенний месяц в областном центре умерло 444 человека
Виктория СУХОВА
Виктория СУХОВА
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Фото: Артем КИЛЬКИН

Министерство по организации деятельности мировых судей, органов ЗАГС и архивов рассказало о смертности в разных районах Владимирской области.

Лидером стал Владимир. В мае здесь скончалось 444 человека. На второй строчке Ковро и Ковровский район - 219 человек. Замыкает тройку Муром со 190 умершими.

Если посмотреть на соотношение смертности и рождаемости, то картина несколько другая. Первом место занимает Киржачский район, где смертность превысила рождаемость более чем в 22 раза (3 против 68). На втором месте - Петушинский район, смертность в 7 раз выше рождаемости (14 против 102). Третье место у Радужного, где смертность превышает рождаемость более чем в 4 раза (4 против 19).