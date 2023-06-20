В Муромском районе у местного жителя украли телефон и гироскутер

Фото: УМВД России по Владимирской области

Как сообщает отдел информации и общественных связей УМВД России по Владимирской области, в полицию Мурома обратился 29-летний молодой человек, живущий на территории района.

Парень рассказал, что из его дома исчезли гироскутер и сотовый телефон общей стоимостью 20 тысяч рублей.

Полицейские установили, что накануне пропажи у молодого человека был в гостях 31-летний ранее судимый приятель из Мурома. Хозяин похвастался ему только что купленным гироскутером, после чего парни выпили спиртное и владелец гаджетов уснул.

Проснувшись и не обнаружив вещи, хозяин отправился в полицию.

Оперативники задержали подозреваемого, который сознался в краже. По его словам, он дождался, когда друг уснет, забрал гироскутер и телефон, после чего сел в такси и уехал домой. Гироскутер он намеревался оставить себе.

Украденное у него изъяли, по факту хищения следователи возбудили уголовное дело по статье «Кража». На время следствия подозреваемого отпустили под подписку о невыезде, а гироскутер и телефон вернули законному владельцу.