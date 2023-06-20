Во Владимирской области может появиться школа баскетбола

фото регионального Правительства

19 июня Александр Авдеев провел рабочую встречу с президентом Российской Федерации баскетбола Андреем Кириленко. Стороны обсудили вопросы развития баскетбола в области, создания профессиональной команды и поддержки уже известной на уровне России команды «Владимирские львицы».

«Успех команды «Владимирские львицы» позволил создать за 4 года целое комьюнити вокруг этого спорта, которое заинтересовано в новом кластере баскетбола в вашем регионе. Студенческая команда из ВлГУ смогла достичь потрясающих результатов и достичь такого высокого уровня благодаря своему колоссальному труду. Во взаимодействии продолжим развитие баскетбола во Владимирской области, уверен, что результат будет успешным», – считает Андрей Кириленко.

Участники встречи подвели итоги прошедшего спортивного сезона и обозначили перспективные планы реализации совместных с Федерацией баскетбола проектов, в том числе о создании во Владимирской области своей профессиональной баскетбольной команды.

Российская Федерация баскетбола заинтересована в том, чтобы в нашей области появилась региональная спортивная школа, стороны договорились о проработке этого вопроса по линии Минспорта. Еще один важный вопрос – создание общежитий или спортивных гостиниц для ребят, которые приедут заниматься из других районов области.

«Нужно проработать все вопросы, создать программу развития баскетбола на ближайшие три года, а в это время позаботиться о финансировании и подборе помещения для ребят. Нужно решить, в каком городе делать основную базу», – подвел итог встречи Александр Авдеев.