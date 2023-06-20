Владимирцам покажут коллекцию старинных замков

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23 июня в музейном центре «Палаты» откроется выставка «Русский замок. Кузнечная летопись».

Через крупнейшую в России коллекцию старинных русских замков, живописные и графические образы художников Аркадия Пластова, Гелия Коржева, Кима Бритова и Валентина Сидорова в выставочных залах создана атмосфера традиционного патриархального быта России XIX века.

Экспозиция позволит зрителю проследить путешествие замка от его рождения в горниле кузницы, через праздничную ярмарку, к своему пристанищу в русской избе. На выставке можно познакомиться с технологией ручного производства замков, с искусством российских кузнецов, увидеть архивные фотографии кустарей, ремесленных мастерских, чертежи старинных механизмов.

Широко представлены дореволюционные замки и ключи различных видов: от ювелирных микроскопических шедевров «левши» до навратных секирных запоров, музыкальные и замки с секретами, зооморфные и с сакральными солярными знаками. Значимыми предметами экспозиции являются уникальные, древнейшие и ранние произведения кузнечного мастерства.

В экспозицию вошли предметы из фондов РОСИЗО, Владимиро-Суздальского музея-заповедника и частной коллекции Вячеслава Арбузова.