В Юрьев-Польском районе сгорели три дома и легковой автомобиль

Фото: ГУ МЧС России по Владимирской области

Как сообщает Главное управление МЧС России по Владимирской области, в 02.40 диспетчеры пожарной охраны получили информацию о пожаре в деревне Чувашиха.

По прибытию на место обнаружилось, что пламенем объяты дома №25, 23 и 21- две дачи и один деревенский жилой дом, а также легковой автомобиль.

Пожар был локализован и ликвидирован, другие деревенские постройки не пострадали. К счастью, никто из людей не пострадал. Общая выгоревшая площадь составила 152 квадратных метра, в тушении были задействованы 19 сотрудников МЧС на семи пожарных машинах.

Дознаватели МЧС устанавливают причину возгорания.