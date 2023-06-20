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НовостиОбщество20 июня 2023 5:48

Во Владимирской области начнут борьбу с гусеницами непарного шелкопряда

Губернатор прокомментировал сложившуюся ситуацию
Виктория СУХОВА
Виктория СУХОВА
фото из группы Подслушано в Гусе

фото из группы Подслушано в Гусе

19 июня на оперативном совещании в региональном Правительстве рассмотрели вопрос о распространении гусениц непарного шелкопряда. Эксперты отмечают, что этот вредитель регулярно проявляет себя на территории нашей и соседних областей. Специалисты выявили очаг распространения. До конца месяца активность шелкопряда пойдет на спад.

Национальный парк «Мещера» сейчас согласовывает с федеральным собственником, научными институтами методы химической обработки леса. На приусадебных участках ими нужно пользоваться с осторожностью.

Непарный шелкопряд – некарантинный вид. Специалисты отмечают, что на следующий год после атаки вредителя большинство деревьев и кустов продолжают жить. Поэтому лекарства могут оказаться хуже болезни. Чтобы в домашнем хозяйстве не навредить себе, посадкам и земле, эксперты советуют собирать гусениц вручную.

«По результатам осеннего мониторинга лесов и населённых пунктов я поручил спланировать мероприятия для профилактики распространения непарного шелкопряда. Обработку необходимых территорий проведут в мае.Коллеги из Рязанской области склоняются к такому же решению. Мы с ними на связи», - сообщил губернатор Александр Авдеев.