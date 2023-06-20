Мост на Южном объезде города Владимира открывается в 10 утра 20 июня

Фото ФКУ Упрдор "Москва - Нижний Новгород".

С 10.00 20 июня движение на мосту на Южном объезде, будет открыто по двум полосам, сообщает ФКУ Упрдор "Москва - Нижний Новгород". При этом дорожники уточняют, что ограничения по скорости и массе транспортных средств сохранятся.

Напомним, что на мосту проводятся ремонтные работы. Специалисты разобрали поврежденное дорожное полотно в 15 местах. Далее они провели локальный ремонт на бетонной плите моста, заменив армирование и восстановив гидроизоляцию. Также специалисты установили новый деформационный шов. На последнем этапе дорожники полностью заменили асфальт на отремонтированном участке моста. Общая площадь замененного асфальтобетона составила 3800 квадратных метров.

С 20 июня на мосту начнется период диагностики. На его время максимальная разрешенная скорость для машин составит 50 км/ч. При этом грузовикам массой свыше 3,5 тонн по мосту ездить запрещено.