Владимирский филиал ПИМУ проведет день открытых дверей для абитуриентов

. Фото: Алексей БУЛАТОВ

24 июня во Владимирской областной филармонии состоится День открытых дверей для будущих студентов-медиков. Представители ПИМУ и будущие педагоги лечебного факультета расскажут, как поступить на выбранную специальность.

Для абитуриентов пройдут интерактивные мастер-классы: они смогут провести химические опыты, ознакомиться с анатомическим строением человека, научиться правильно измерять давление, определять уровень сахара в крови, проводить сердечно-легочную реанимацию и даже ультразвуковую диагностику. Принять участие в мероприятии смогут все желающие.

Прием документов на специалитет начнется уже 20 июня в актовом зале Городской поликлиники №2 на улице Никитской, 5.

В филиале будут открыты целевые и платные места как на специалитете, так и в ординатуре. Так, на специальность «Лечебное дело» предусмотрены 100 бюджетных мест: 65 по целевой квоте для регионального Минздрава и 35, тоже целевых, за счет областного бюджета. Платных мест планируется 80. При этом университет предоставляет скидку на оплату обучения – 15 процентов. По 16 программам ординатуры выделено 61 бюджетное место целевой квоты для регионального Минздрава и 110 платных мест по договорам об образовании.

Для приезжих студентов готовятся 50 мест в общежитиях.